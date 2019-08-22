TRANSFER döneminin başından bu yana ön libero takviyesi için uğraşan ancak hedefe ulaşamayan Fenerbahçe'de yeniden hareketlilik yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinin ilk sırasındaki Luis Gustavo için birkez daha düğmeye bastı.

TUTUMUNDA YUMUŞAMA VAR

GEÇEN hafta Fransa'ya giden sportif direktör Damien Comolli'nin Marsilya ile masaya oturduğu öğrenildi. Fransız kulübünün daha önceki tutumunda yumuşama olduğu öğrenildi.

FENER'İN HEDEFİ 4 MİLYON!

ALINAN bilgilere göre 1 ay önce yapılan görüşmede 7 milyon Euro'da direten Marsilya 5 milyon Euro'ya kadar indi. Fenerbahçe ise 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

2 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

YÖNETİMİN Gustavo ile de 3 yıllığına anlaştığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Gustavo bu sezon ligdeki 2 maçta da 90 dakika oynadı.