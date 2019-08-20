BEŞİKTAŞ Emre Kılınç için bastırıyor... Siyah- Beyazlı yönetim bir süredir gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncu için Sivasspor'a Orkan Çınar'la birlikte şu an Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Fatih Aksoy'un bonservisiyle verilmesini teklif etti. GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Beşiktaş 2 oyuncu dışında Sivasspor'a 1 milyon Euro da para önerdi. Sivas'ın bu teklifi masaya yatırdığı ancak paranın artırılmasını istediği gelen bilgiler arasında.