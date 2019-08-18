Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kasımpaşa maçı öncesi takımın beynini yıkadı. Başlangıcın çok önemli olduğunu söyleyen Karaman, "Herkesin savaşarak oynamasını istiyorum" diye konuştu.
FUTBOLCULARINI MOTİVE ETTİ
FUTBOLCULARINDAN ruhlarını ortaya koymalarını isteyen Karaman, "Bu sezon lige ağırlığımızı koyacağız. Sizin kalitenize güveniyorum" ifadesini kullandı.
K.PAŞA GÜÇLÜ BİR TAKIM
KASIMPAŞA'NIN güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ünal Karaman, "Sabırla ve inançla oynayarak zor maçı kolaya çevirmeliyiz. Top artık sizde" dedi.
TÜM GÖZLER YİNE SÖRLOTH'DA
S.PRAG maçlarını boş geçmeyen Sörloth, Kasımpaşa ile oynanacak maçta da takımın en önemli kozu olacak.
FUTBOLCULARINI MOTİVE ETTİ
FUTBOLCULARINDAN ruhlarını ortaya koymalarını isteyen Karaman, "Bu sezon lige ağırlığımızı koyacağız. Sizin kalitenize güveniyorum" ifadesini kullandı.
K.PAŞA GÜÇLÜ BİR TAKIM
KASIMPAŞA'NIN güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ünal Karaman, "Sabırla ve inançla oynayarak zor maçı kolaya çevirmeliyiz. Top artık sizde" dedi.
TÜM GÖZLER YİNE SÖRLOTH'DA
S.PRAG maçlarını boş geçmeyen Sörloth, Kasımpaşa ile oynanacak maçta da takımın en önemli kozu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.