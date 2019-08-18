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  • 18.08.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 11:35

Son dakika: Milli futbolcu hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Milli futbolcumuz , - maçının son anlarında oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta sorun yaşayan, Ömer Toprak'ın birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

Milli futbolcu hastaneye kaldırıldı

'in 'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu , ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı.

Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı.

Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.

Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

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