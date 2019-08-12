Cenk Tosun için Almanya iddiası

Everton'da 4. forvet tercihi konumuna düşen Cenk Tosun'un futbola başladığı takım olan Eintracht Frankfurt'a dönebileceği belirtildi. Forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon Euro'ya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon Euro'ya West Ham'a satan Frankfurt'un Cenk için Everton'a kiralama teklifi yapacağı da iddialar arasınnda.