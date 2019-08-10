RODRIGUES sonrası 3 haftalık sessizliğe bürünen Fenerbahçe Deniz Türüç ve Zanka trnasferleriyle yeniden atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler şimdi stoper ve ön libero için 5 adaydan ikisini kadrosuna katmak için çaba sarfediyor. Fenerbahçeliler için bayram hediyesi 2 süper yıldız olabilir.

COMOLLİ MEKİK DOKUYOR...

SARI-LACİVERTLİ yönetim ve Comolli 2 mevki için 5 adayla aralıksız olarak temas halinde.



Kjaer

Stoper için Kolarov ve Kjaer, ön libero için de Gustavo, M'Vila ve Henriksen girişimler sürüyor.



Kolarov

KOLAROV İÇİN 4 MİLYON İSTENİYOR

GELEN bilgilere göre Kolarov için 4 milyon Euro, Luiz Gustavo için 8 milyon Euro bonservis ödenmesi gerekiyor.



Luiz Gustavo

Gustavo'nun istediği yıllık rakam ise 4 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

HENRİKSEN ÖNCELİKLİ DEĞİL...

HULL City, Norveçli ön liberosu Henriksen için 3 milyon Euro'ya düşmüş durumda.



Henriksen

Ama Henriksen, Gustavo ve M'Vila kadar öncelikli değil.



M'Vila