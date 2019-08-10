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yönetimi ön libero ve stoper için gaza bastı

yönetimi ile Damien ön libero için Luis Gustavo, Yann M’Vila ve için girişimlerini hızlandırdı. Stoper için de ve ile temaslar sürüyor. Fenerbahçeliler için bayram hediyesi 2 süper kalite transfer olabilir.

Fener’den bayram hediyesi

RODRIGUES sonrası 3 haftalık sessizliğe bürünen Fenerbahçe Deniz Türüç ve Zanka trnasferleriyle yeniden atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler şimdi stoper ve ön libero için 5 adaydan ikisini kadrosuna katmak için çaba sarfediyor. Fenerbahçeliler için bayram hediyesi 2 süper yıldız olabilir.

MEKİK DOKUYOR...
SARI-LACİVERTLİ yönetim ve Comolli 2 mevki için 5 adayla aralıksız olarak temas halinde.


Stoper için ve Kjaer, ön libero için de Gustavo, ve girişimler sürüyor.


Kolarov

KOLAROV İÇİN 4 MİLYON İSTENİYOR
GELEN bilgilere göre Kolarov için 4 milyon , için 8 milyon Euro bonservis ödenmesi gerekiyor.


Luiz Gustavo

Gustavo'nun istediği yıllık rakam ise 4 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

HENRİKSEN ÖNCELİKLİ DEĞİL...
HULL City, Norveçli ön liberosu Henriksen için 3 milyon Euro'ya düşmüş durumda.


Henriksen

Ama Henriksen, Gustavo ve M'Vila kadar öncelikli değil.


M'Vila

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