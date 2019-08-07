Bugünkü
Takvim

Potada Millilere ‘total’ destek

Total, ’nın ana sponsoru oldu. Millilerin yeni sloganı “ güzel takım” olarak belirlendi.

Potada Millilere ‘total’ destek
Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu. İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katıldı. Demirören, "Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkını da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Türkoğlu ise anlaşmanın 3 yıllık olduğunu belirtip Demirören'e teşekkür etti. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam'ın sloganı ise "Enerjisi Güzel Takım" olarak belirlendi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriPotada Millilere ‘total’ destek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri