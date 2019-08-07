Potada Millilere ‘total’ destek

Türkiye Basketbol Milli Takımları'nın yeni ana sponsoru Total oldu. İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katıldı. Demirören, "Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkını da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Türkoğlu ise anlaşmanın 3 yıllık olduğunu belirtip Demirören'e teşekkür etti. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam'ın sloganı ise "Enerjisi Güzel Takım" olarak belirlendi.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
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