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Kartal’da hedef Elyounoussi

Siyah-Beyazlılar, Southampton’ın Norveçli sol kanat oyuncusunun transferi için atağa kalktı.

Kartal’da hedef Elyounoussi
Sol kanat transferi düğmeye basan Beşiktaş'ta Mohamed Elyounoussi sesleri yükseliyor... Siyah- Beyazlılar, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Norveçli yıldızın kiralanması için teklif yaptı. Geçen sezon 19 maçta oynayan Elyounoussi takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

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