Kartal’da hedef Elyounoussi

Sol kanat transferi düğmeye basan Beşiktaş'ta Mohamed Elyounoussi sesleri yükseliyor... Siyah- Beyazlılar, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Norveçli yıldızın kiralanması için teklif yaptı. Geçen sezon 19 maçta oynayan Elyounoussi takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
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