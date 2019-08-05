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'den 'a övgü: Aferin oğlum süper başladın

Galatasaray , Panathinaikos maçı sonrası genç yıldızla özel görüştü... Oyunundan dolayı onu tebrik etti...

Aferin oğlum süper başladın
Yeni Aslan , Panathinaikos maçındaki performansıyla taraftarların gözünün pasını sildi... Sosyal medyadaki yorumlarda genç yıldızın yürüyerek adam geçtiği ve etkileyici bir performans sergilediği belirtiliyor. Panathinaikos maçı sonrasında Fatih Terim'in Emre Mor ile özel bir görüşme yaptığı ve kendisini tebrik ettiği öğrenildi. Terim, "Aferin oğlum... Süper başladın. Eksiklerin var ama bunları gidereceğiz. Biraz daha kollektif oynamalısın" dedi.

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