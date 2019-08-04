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Taraftar çıldırdı ’yu istiyor

taraftarları, maçında isteğini dile getirdi.

Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor

G.Saray taraftarları, maçı öncesinde "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu. Maç içerisinde de taraftarlar Abdurrahim Albayrak'a seslenerek "Abdurrahim Falcao nerede?" tezahüratını yaptı.



Bazı taraftarların üzerinde yazılı formaların olması dikkat çekti

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