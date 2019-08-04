G.Saray taraftarları, Panathinaikos maçı öncesinde "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu. Maç içerisinde de taraftarlar Abdurrahim Albayrak'a seslenerek "Abdurrahim Falcao nerede?" tezahüratını yaptı.
Bazı taraftarların üzerinde Falcao yazılı formaların olması dikkat çekti
- Spor
- 04.08.2019
- Gazete
Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor
Galatasaray taraftarları, Panathinaikos maçında Falcao isteğini dile getirdi.
G.Saray taraftarları, Panathinaikos maçı öncesinde "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu. Maç içerisinde de taraftarlar Abdurrahim Albayrak'a seslenerek "Abdurrahim Falcao nerede?" tezahüratını yaptı.
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