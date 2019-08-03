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Kaybetmedim çünkü vazgeçmedim

,“Bir bilge der ki; kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Yenilmedim çünkü vazgeçmedim” dedi.

Kaybetmedim çünkü vazgeçmedim
Emre Mor'un Galatasaray'a kiralandığı özel bir video ile duyuruldu. Genç yıldız videoda önce, "Bir bilge der ki, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin" ifadesini kullarak Fatih Terim'e gönderme yapıyor. Ardından da "Yenilmedim çünkü vazgeçmedim" diye konuşuyor. 'a gelerek bir hayalini gerçekleştirdiğini de söyleyen Emre Mor, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım" dedi.

600 BİN EURO'YA 1 YIL KİRALANDI
G.Saray, Celta'ya 600 bin Euro, Emre'ye 725 bin Euro ödeyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak belirlendi.

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