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için geldi! 'a iki ayrı seçenek sunulacak

, ’nın ini bitirmek için ’a geldi. Fransız ekibinin 'a iki ayrı teklifte bulunacağı öğrenildi.

Lille Yusuf Yazıcı için geldi
Fransız ekibi , Yusuf Yazıcı aşkından vazgeçmiyor. Lille Sportif Direktörü Lucas Campos i sonlandırmak için İstanbul'a geldi. Fransızlar'ın iki ayrı teklifte bulunacağı öğrenildi. İlk teklif Fransızlar'ın 20 milyon Euro sunacağı... İkincisi ise 17 milyon Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 15 pay ve Edgar'ın satışından elde edilecek gelirin yarısı.



TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR
Lille bu kez daha ciddi bir teklifle 'un kapısını çaldı... Transfer birkaç gün içinde netliğe kavuşacak. taraftarı da gelişmeleri bekliyor.​

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