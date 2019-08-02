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'a 14 milyon €'luk büyük müjde! Diagne ile anlaştı

, ’dan 13 milyon Euro’ya aldığı yıldız golcü Diagne için ekibi ile el sıkıştı. in açıklanması bekleniyor. G.Saray, Diagne’yi transferi sonrası Falcao ve Banega için daha somut adımlar atacak. Taraftar bu gelişmeden memnun.

14 milyon €'luk büyük müjde
G.Saray sonunda Diagne'yi gönderdi... Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne Ligi takımlarından Al Rayyan ile anlaştı. Cimbom'un bu den 14 milyon Euro bonservis ücreti kazanacağı öğrenildi.

KASIMPAŞA PAY ALACAK
Kasımpaşa Diagne'nin Al Rayyan'a transferi sonrası kardan yüzde 20 pay alacak. Diagne'nin birkaç gün içinde Doha'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.



SUUDİLER DE TEKLİF YAPMIŞTI
Senegalli yıldıza geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımları da yakın ilgi göstermişti. Anca Suudi takımları, Galatasaray'a 8-9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.



​36 MAÇTA 31 GOL VE 4 ASİST
Diagne geçtiğimiz sezon 'de forma giydiği 29 maçta 30 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız golcünün tüm kulvarlarda ise 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist kaydetti.

KATAR MEDYASI DA YAZDI
Estad Al Doha'da yer alan habere göre Diagne ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Gazeteye göre Diagne sağlık kontrolünden geçecek.

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