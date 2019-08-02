G.Saray sonunda Diagne'yi gönderdi... Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne Katar Ligi takımlarından Al Rayyan ile anlaştı. Cimbom'un bu transferden 14 milyon Euro bonservis ücreti kazanacağı öğrenildi.
KASIMPAŞA PAY ALACAK
Kasımpaşa Diagne'nin Al Rayyan'a transferi sonrası kardan yüzde 20 pay alacak. Diagne'nin birkaç gün içinde Doha'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.
SUUDİLER DE TEKLİF YAPMIŞTI
Senegalli yıldıza geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımları da yakın ilgi göstermişti. Anca Suudi takımları, Galatasaray'a 8-9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
36 MAÇTA 31 GOL VE 4 ASİST
Diagne geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 30 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız golcünün tüm kulvarlarda ise 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist kaydetti.
KATAR MEDYASI DA YAZDI
Estad Al Doha'da yer alan habere göre Diagne Al Rayyan ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Gazeteye göre Diagne sağlık kontrolünden geçecek.
KASIMPAŞA PAY ALACAK
Kasımpaşa Diagne'nin Al Rayyan'a transferi sonrası kardan yüzde 20 pay alacak. Diagne'nin birkaç gün içinde Doha'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.
SUUDİLER DE TEKLİF YAPMIŞTI
Senegalli yıldıza geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımları da yakın ilgi göstermişti. Anca Suudi takımları, Galatasaray'a 8-9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
36 MAÇTA 31 GOL VE 4 ASİST
Diagne geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 30 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız golcünün tüm kulvarlarda ise 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist kaydetti.
KATAR MEDYASI DA YAZDI
Estad Al Doha'da yer alan habere göre Diagne Al Rayyan ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Gazeteye göre Diagne sağlık kontrolünden geçecek.
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