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, için işi sıkı tutuyor! Emre’ye Terim kanunları

Son iki yıldır mental problemler yeni için ’ya yakın bir yerde ev tutulacak. Özel yaşantısı, beslenme programı hepsi yakın takipte olacak. paylaşımları da Florya ekibinin desteği, yardımını alacak.

Emre’ye Terim kanunları
Galatasaray'da yeni Emre Mor için detaylı bir çalışma yapıldı. Buna göre teknik direktör Fatih Terim, genç yıldızı bir an olsun yalnız bırakmayacak. Celta Vigo'da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre Mor'un hayatında artık Fatih Terim kuralları geçerli olacak.



SÜREKLİ GÖZETLENECEK
Genç futbolcunun sorun yaşamaması için yeni kurallar belirlendi. Terim'in de transferini sağladığı Emre Mor'a tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşantısı, beslenme programı hepsi yakın takipte olacak. paylaşımları da Florya ekibinin desteği, yardımını alacak.



YAŞAM KOÇU TUTULABİLİR
22 yaşındaki yıldız futbolcu, Teknik Direktörü Fatih Terim'in izni olmadan dışarı dahi çıkamayacak... Hatta Galatasaray'ın yeni yıldızı için yaşam koçu tutulması da gündeme gelmiş durumda... Böylece transferdeki olası risk de en aza indirilmiş olacak.



OLUMLU MESAJLAR VERDİ
, Galatasaray'a transferi sonrasında pozitif mesajlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncu geçmişin geride kaldığını belirterek, "Bu sezon bambaşka bir Emre Mor izleyeceksiniz. Taraftara bunun garantisini verebilirim" ifadesini kullandı


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