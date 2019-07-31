Cimbom Radamel Falcao için geri sayımda... Sarı- Kırmızılılar uzun pazarlıklar sonrası Kolombiyalı yıldız ve menajeri Jorge Mendes'le anlaşma sağladı. Kolombiya ve Fransız basınına yansıyan haberlere göre Falcao, Galatasaray'ın yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
FALCAO İSTEDİ, ONAY VERİLDİ
33 yaşındaki golcüye 5 milyon Euro garanti ücret verileceği de öğrenildi. Falcao'nun isteği üzerine tarafların çok ilginç bir madde üzerinde de mütabakata vardığı belirtiliyor.
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