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  • 29.07.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 18:33

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Bayern Münih FB hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli takım özel bir turnuva olan AUDİ Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar heyecanlı karşılaşma öncesi maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih FB maçı hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçına dair merak edilenler...

Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDİ Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

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