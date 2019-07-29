Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler AUDİ Cup yarı final karşılaşmasında dünya devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecan dolu maç öncesi Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bayern Münih FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.