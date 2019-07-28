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İngiliz yıldız Sturridge ile anlaştı! Adebayor cepte...

Bordo-Mavililer, yılın i için geri sayıma geçti... Sturirdge düşünmek için süre istedi. Transfer son dakikada yatarsa ibre ’a dönecek.

Sturridge tamam Adebayor yedekte
Trabzonspor Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge ile anlaştı. Maddi konularda hiçbir sıkıntı yok.

BİR İLKİ YAŞAYACAK
29 yaşındaki yıldız oyuncu, İngiltere dışına ilk kez çıkacağı için Bordo-Mavili kulüpten süre istedi. Sturridge'nin birkaç gün içinde net kararını açıklaması bekleniyor.



YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Oyuncunun kafasının karışmaması için uğraşan yönetim sürekli olarak futbolcu ve menajerlik işini yürüten ailesi ile temas halinde. Trabzonspor, Sturridge transferinin zora girmesi durumunda ise alternatif isimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu Başakşehir kulübünde geçiren tecrübeli forvet oyuncusu Emmanuel Adebayor ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

ESKİ GOLCÜSÜ DE ARACI!
Bordo-mavililer'de forma giyen İngiliz golcü Kevin Campbell'ın da Sturridge inde aracı olduğu öğrenildi. Ünlü futbol adamının, Sturridge ve ailesiyle sürekli görüştüğü ve Trabzonspor için övgü dolu sözler sarfettiği bildirildi.



​TARAFTAR YOLUNU GÖZLÜYOR
Trabzonspor taraftarı, Sturridge'nin yolunu dört gözle bekliyor... Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Gel insafsız, gel vicdansız, çağırmazdık acil olmasa" yorumlarında bulundu. Sturridge sonrası forma satışında da patlama bekleniyor.

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