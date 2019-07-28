Emre Mor’un gözü yapılacak zirvede

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Emre Mor'un Sarı-Kırmızılı yönetimden haber beklediği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan birkaç pürüz nedeniyle beklemeye aldığı Emre Mor'un transferi uygun bir zemin oluşursa gerçekleşecek. Galatasaray'ın Emre için bu hafta Celta Vigo ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
MASAYA YATIRILDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ile Emre Mor'un durumunu bir kez daha masaya yatırdığı ve bu oyuncu için yeni adımların atılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
BAŞKA TALİBİ YOK
Milli oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın Celta Vigo ile yapacağı görüşme sonrası bu transfer netlik kazanacak. Bu arada Emre Mor'a Galatasaray dışında ciddi bir teklif gelmemesi Aslan'ın bu konuda elini güçlendiriyor.
MASAYA YATIRILDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ile Emre Mor'un durumunu bir kez daha masaya yatırdığı ve bu oyuncu için yeni adımların atılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
BAŞKA TALİBİ YOK
Milli oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın Celta Vigo ile yapacağı görüşme sonrası bu transfer netlik kazanacak. Bu arada Emre Mor'a Galatasaray dışında ciddi bir teklif gelmemesi Aslan'ın bu konuda elini güçlendiriyor.
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