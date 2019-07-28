Bugünkü
Takvim

’un gözü yapılacak zirvede

’ın beklemeye aldığı Sarı-Kırmızılı yönetimden haber bekliyor. Bu hafta yönetimin ile görüşme yapması bekleniyor.

Emre Mor’un gözü yapılacak zirvede
Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden Emre Mor'un Sarı-Kırmızılı yönetimden haber beklediği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin yaşanan birkaç pürüz nedeniyle beklemeye aldığı Emre Mor'un transferi uygun bir zemin oluşursa gerçekleşecek. Galatasaray'ın Emre için bu hafta ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

MASAYA YATIRILDI
Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ile 'un durumunu bir kez daha masaya yatırdığı ve bu oyuncu için yeni adımların atılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.



BAŞKA TALİBİ YOK
Milli oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın Celta Vigo ile yapacağı görüşme sonrası bu transfer netlik kazanacak. Bu arada Emre Mor'a Galatasaray dışında ciddi bir teklif gelmemesi Aslan'ın bu konuda elini güçlendiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Mor’un gözü yapılacak zirvede
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri