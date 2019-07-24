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Monaco ’i istiyor

Fransız kulübü, F.Bahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Danimarkalı stoperi gözüne kestirdi.

Monaco Kjaer’i istiyor
Sevilla formasını giyen eski yıldızı Simon Kjaer'i yenider kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye Fransa'dan can sıkıcı bir haber geldi... İddialara göre Monaco, Danimarkalı stoperin transferi için devreye girdi. Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Kjaer'i bonservisiyle almayı planlayan Fransız kulübü 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sevilla'nın bu teklifi sıcak baktığı ancak Kjaer'le yapılan pazarlıklarda maaş konusunda sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor.

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