Monaco Kjaer’i istiyor

Sevilla formasını giyen eski yıldızı Simon Kjaer'i yenider kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye Fransa'dan can sıkıcı bir haber geldi... İddialara göre Monaco, Danimarkalı stoperin transferi için devreye girdi. Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Kjaer'i bonservisiyle almayı planlayan Fransız kulübü 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sevilla'nın bu teklifi sıcak baktığı ancak Kjaer'le yapılan pazarlıklarda maaş konusunda sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor.