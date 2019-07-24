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Diagne’ye iki İngiliz talip!

basını, Southampton ve Brighton’ın Senegalli yıldızı gündemine aldığını yazdı. Konuşulan bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

Diagne’ye iki İngiliz talip!
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına olması beklenen Mbaye Diagne için Ada'dan flaş bir iddia geldi... İngiliz basınına göre Southampton ve Brighton takımları, Senegalli yıldızın transferini gündemlerine aldı.

BRIGHTON İSTEKLİ
Haberde, konuşulan rakamın 12 milyon Euro olduğu da vurgulandı. Gazeteler, Brighton'ın Southampton'a göre bu transfer için çok daha istekli olduğu belirtildi.



BASINI BÖYLE DUYURDU
Diagne'nin Southampton ve Brighton'ın gündemine girdiği İngiliz basınında işte böyle yer aldı.

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