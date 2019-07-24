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, TAKVİM'e Eljif'in transferini değerlendirdi: Bizde Elmas çok

Eljif’in peşindeydi. Çok uğraşıp onu F.Bahçe’ye kazandırdık. ’nin elinde onun gibi değerli ve gibi genç isimler var. Oğuz Kağan’a M. City 5 milyon Euro verdi vermedik”

Bizde Elmas çok
Eljif Elmas'ı 'ye kazandıran eski Başkan 'ı aradık... Yıldırım'a Eljif Elmas'ı sorduk... Başkan Aziz Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık.



peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var... Mesela ... Mesela ...



Oğuz Kağan için bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.



F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, TAKVİM'e Eljif'in transferini değerlendirdi.

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