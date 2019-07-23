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Kagawa adım adım ’a! Dönmesine kesin gözüyle bakılıyor...

Dortmund Kagawa’yı takımda tutmama kararı aldı. Böylece ’a gün doğdu. 'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

Kagawa adım adım Kartal’a
Kagawa'nın bonservisini elinde bulunduran Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc, Japon futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Böylece Kagawa'nın 'a dönme şansı iyice yükseldi.



DÖNMESİNDE ENGEL YOK
İspanya'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

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