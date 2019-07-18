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  • 18.07.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:56

Transfer Haberleri... : 'a daha yakın

Transfer piyasasında ismi sık sık gündeme gelen için flaş bir açıklama geldi. Kayserispor teknik direktörü , A Spor'a yaptığı açıklamada, "En istekli takım . Bu işin bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü , adı ve ile anılan 'le ilgli flaş bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere milli futbolcunun Kayserispor'dan ayrılması an meselesi... Transferiyle ilgili adı geçen iki takım ise Galatasaray ile Fenerbahçe.

GALATASARAY'A DAHA YAKIN
Karaman, A Spor'a yaptığı yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç'ün transferinde en istekli takım Galatasaray. Bu işin bir an önce bitmesi lazım. Ben de planlamamı ona göre yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için transfer isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgar öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz." dedi.

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