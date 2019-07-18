Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Deniz Türüç'le ilgli flaş bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere milli futbolcunun Kayserispor'dan ayrılması an meselesi... Transferiyle ilgili adı geçen iki takım ise Galatasaray ile Fenerbahçe.

GALATASARAY'A DAHA YAKIN

Karaman, A Spor'a yaptığı yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç'ün transferinde en istekli takım Galatasaray. Bu işin bir an önce bitmesi lazım. Ben de planlamamı ona göre yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için transfer isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgar öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz." dedi.