TFF yeni sezonun hakem klasmanlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklama sonucunda geçen sezon Süper Lig hakem listesinde bulunan Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'a üst klasmanda yer verilmedi. Ayrıca bu sezon düdük çalmayacak olan Barış Şimşek de Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR direktörü olarak görev yapacak. Hakem listesinde bulunmayan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar geçen sezon yönettikleri bazı maçlarda verdikleri kararlarla büyük tepki toplamıştı. Düdüğü astırılan hakemlerden Serkan Çınar özellikle şampiyonluğun kaderini etkileyen Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında yaptığı hatalarla şimşekleri üstüne çekmişti. Maçtan sonra özellikle Çaykur Rizespor cephesi Serkan Çınar'ı yaylım ateşine tutmuştu. Bülent Yıldırım da en kritik maç olarak nitelendirilen G.Saray- Beşiktaş maçında yine ağır eleştiriler almış özellikle de Beşiktaş tarafından bombardımana tutulmuştu.
ŞİMŞEK'E YENİ GÖREV
Bu sezon düdük çalmayacak olan hakemlerden Barış Şimşek de bu sezon MHK Hakem İşleri Müdürü ve VAR direktörü olarak görev yapacak.
ASLAN'A İNCE MESAJ
Fenerbahçe taraftar grubunun sosyal medyadaki hesaplarından 12 Numara Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'ın listede yer almamasını esprili bir yaklaşımla dile getirdi. 12 numara 2 hakemin de G.Saray'ı kolladığını ima eden, "Başınız sağolsun acınız büyük. G.Saray SK" twitter'ı paylaştı.
LEVENT TÜZEMEN: 3'LÜ İTTİFAK ZAFERE ULAŞTI
Geçen sezon G.Saray'ın 2-0 yendiği Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım ile yine G.Saray'ın Rize'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçın hakemi Serkan Çınar'ın kariyeri, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın oluşturduğu 3'lü ittifak'ın baskısıyla bitti. TFF bu baskıyı kırmazsa G.Saray lehine hata yapanın kafası kopar algısı oluşur.
ŞİMŞEK'E YENİ GÖREV
Bu sezon düdük çalmayacak olan hakemlerden Barış Şimşek de bu sezon MHK Hakem İşleri Müdürü ve VAR direktörü olarak görev yapacak.
ASLAN'A İNCE MESAJ
Fenerbahçe taraftar grubunun sosyal medyadaki hesaplarından 12 Numara Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'ın listede yer almamasını esprili bir yaklaşımla dile getirdi. 12 numara 2 hakemin de G.Saray'ı kolladığını ima eden, "Başınız sağolsun acınız büyük. G.Saray SK" twitter'ı paylaştı.
LEVENT TÜZEMEN: 3'LÜ İTTİFAK ZAFERE ULAŞTI
Geçen sezon G.Saray'ın 2-0 yendiği Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım ile yine G.Saray'ın Rize'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçın hakemi Serkan Çınar'ın kariyeri, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın oluşturduğu 3'lü ittifak'ın baskısıyla bitti. TFF bu baskıyı kırmazsa G.Saray lehine hata yapanın kafası kopar algısı oluşur.
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