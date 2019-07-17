F.Bahçe transferde asıl bombayı sona saklıyor. Sarı- Lacivertliler, Chelsea'nin 25 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İngiltere'de transferin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'u bekleyecek olan Fener, sonrasında Chelsea'nin kapısını çalacak.
- Spor
- 17.07.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de transfer bütçesi Michy Batshuayi’ye
Fenerbahçe, Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi’yi kadrosuna katmakta kararlı... Eljif Elmas, Jailson ve Miha Za’jıc elden çıkaracak olan F.Bahçe, gelecek parayı golcüye yatıracak...
F.Bahçe transferde asıl bombayı sona saklıyor. Sarı- Lacivertliler, Chelsea'nin 25 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İngiltere'de transferin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'u bekleyecek olan Fener, sonrasında Chelsea'nin kapısını çalacak.
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