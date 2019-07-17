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, ’nin Belçikalı golcüsü ’yi kadrosuna katmakta kararlı... Eljif Elmas, Jailson ve Miha Za’jıc elden çıkaracak olan F.Bahçe, gelecek parayı golcüye yatıracak...




F.Bahçe transferde asıl bombayı sona saklıyor. Sarı- Lacivertliler, Chelsea'nin 25 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmakta oldukça kararlı. İngiltere'de transferin bitiş tarihi olan 8 Ağustos'u bekleyecek olan Fener, sonrasında Chelsea'nin kapısını çalacak.

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