Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, forvet ve stoper transferlerinin 20-30 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak ikinci etap kampına yetişeceğini söyledi.
100 MİLYONU AŞMAYIZ
Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün maaşlarında düzenleme olacağını belirterek, "100 milyon TL'lik takım bütçesini aşmayacağız" dedi.
BU HAFTA AÇIKLANIR...
Başkan Ağaoğlu, 2010-11 sezonuna ilişkin CAS'ta yürütülen davayla ilgili olarak, "Bu hafta mahkemenin kararını açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
HUKUKEN SIKINTI OLMAMALI
Ağaoğlu, "Sponsorluk konusu 3 haftaya kadar netleşir. TİSKİ eliyle su faturalarından Trabzonspor'a ücret aktarılmasını başkanla konuşuyoruz. Hukuken sıkıntı olmaması lazım " dedi.
BAŞKANDAN TEMMUZ 15 MESAJI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı. Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
100 MİLYONU AŞMAYIZ
Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün maaşlarında düzenleme olacağını belirterek, "100 milyon TL'lik takım bütçesini aşmayacağız" dedi.
BU HAFTA AÇIKLANIR...
Başkan Ağaoğlu, 2010-11 sezonuna ilişkin CAS'ta yürütülen davayla ilgili olarak, "Bu hafta mahkemenin kararını açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
HUKUKEN SIKINTI OLMAMALI
Ağaoğlu, "Sponsorluk konusu 3 haftaya kadar netleşir. TİSKİ eliyle su faturalarından Trabzonspor'a ücret aktarılmasını başkanla konuşuyoruz. Hukuken sıkıntı olmaması lazım " dedi.
BAŞKANDAN TEMMUZ 15 MESAJI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı. Ağaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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