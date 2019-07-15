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'da için kritik zirve

Celta Vigo ve ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar in önündeki son engeli de aşmaya çalışacak. Pürüzlerin giderilmesi ve Emre’nin ’la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Emre Mor için kritik zirve
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a imza atması beklenen Emre Mor'un i menajerlik şirketiyle yaşanan pürüzler nedeniyle sıkıntıya girmişti.

"FIFA'YA GİDERİZ!"
Genç yıldızın, kendilerini devre dışı bırakarak Sarı- Kırmızılı kulüple masaya oturduğunu öne süren menajerlik şirketi işi FIFA'ya taşıyacağını açıklamıştı.

ZİRVE İSTANBUL'DA
Galatasaray yönetimi bugün menajerlik şirketinini yetkilileri ile İstanbul'da bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede aradaki son engelin de aşılması hedefleniyor.

ARTIK İMZA BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre taraftar anlaşmaya varacak ve Emre Mor imzayı atacak. Genç yıldızın yarın da Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor.

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