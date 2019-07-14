Barça Arda’yı G.Saray’a satmak istiyor İspanyol devi, Başakşehir forması giyen yıldız oyuncuyu Galatasaray’a vermek istiyor

İspanyol medyası Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına yer verdi. Arda'nın eski takımına dönme ihtimali olduğu yönündeki iddiaları vurgulayan site, Barcelona'nın da bu yaz Arda'yı mutlaka satma planı yaptığını yazdı. Katalan ekibinin yaz transfer döneminde Arda Turan'ı elden çıkarmak istediği ve Galatasaray'dan gelecek olası teklifte oyuncuyu satmayı hedeflediği ifade edildi.



BUZLAR ERİDİ!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği gündeme gelmişti.