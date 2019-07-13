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  • 13.07.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 17:17

Son dakika: tek kadınlarda şampiyon 'ı yenen Simona Halep!

Son dakika haberine göre; Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde 'ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu. Halep, kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu ve ikinci Grand Slam zaferini ilan etti.

Wimbledon tek kadınlar şampiyonu belli oldu

tek kadınlar finalinde Simona Halep, 'ı 55 dakika süren maçta 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.

Detaylar birazdan...

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