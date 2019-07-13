Wimbledon tek kadınlar finalinde Simona Halep, Serena Williams'ı 55 dakika süren maçta 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.
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Wimbledon tek kadınlar finalinde Simona Halep, Serena Williams'ı 55 dakika süren maçta 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.
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