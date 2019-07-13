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'a garanti verdi! Merak etmeyin çözeceğim

’un, menajerlik şirketiyle yaşanan sıkıntı nedeniyle G.Saray’a transferi sonuçlanmamıştı... ’in de çok istediği genç yıldız ve avukatı krizi çözmek için Sarı-Kırmızılı yönetime garanti verdi...

Merak etmeyin çözeceğim

G.SARAY'DA transferindeki tıkanıklık ortadan kalkmak üzere... Bir menajerlik şirketi, Emre'nin Galatasaray'a transferinde devre dışı bırakılınca tıkanma yaşanmıştı. Genç futbolcu ve menajeri, Sarı-Kırmızılı yönetime en kısa sürede sorunun çözüleceği mesajını iletti. cephesinden ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u transfer edeceklerinin altını çizerken menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladılar.

BONSERVİSİ CELTA'DA
Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bekleyişe geçtiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü , Emre Mor'un transferini çok istiyor... Kariyeri düşüşte olan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.

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