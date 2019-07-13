Boluspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Boluspor deplasmanına konuk olacak. Transfer haberleriyle yeni sezona iddialı giriş yapacağını duyuran Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. Peki, Boluspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte hazırlık maçı iile ilgili ayrıntılar...

BOLUSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek. Boluspor - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Mücadelenin FB TV'de yayınlanması bekleniyor.