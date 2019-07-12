Trezeguet Aston Villa yolcusu

Son iki sezonda Kasımpaşa forması altında sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Trezeguet, İngiltere yolcusu... Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa dün Kasımpaşa'ya 11 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Kasımpaşa'nın teklifi kabul ettiği ve Mısırlı kanat oyuncusunun kısa süre içinde Aston Villa'ya imza atacağı öğrenildi.
- Spor
- 12.07.2019
- Gazete
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