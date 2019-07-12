Bugünkü
Takvim

Trezeguet yolcusu

İngiliz kulübü 11 milyon ’luk teklifte bulundu.

Trezeguet Aston Villa yolcusu
Son iki sezonda Kasımpaşa forması altında sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Trezeguet, İngiltere yolcusu... Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa dün Kasımpaşa'ya 11 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. 'nın teklifi kabul ettiği ve Mısırlı kanat oyuncusunun kısa süre içinde Aston Villa'ya imza atacağı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrezeguet Aston Villa yolcusu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri