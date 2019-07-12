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’nin yeni kurulları belli

, da başkanlığına getirildi

TFF’nin yeni kurulları belli
TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. PFDK Başkanı Aytaç Yüksel olurken Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam ve Recep Şencan asil üyeler oldular

İŞTE YENİ BAŞKANLAR
, başkanı olurken Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul ve Haluk Sonsuz asil üyeler oldu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Celal Candan, Temsilciler Kurulu Başkanı , Başkanı Selçuk Aygün, Başkanı Taci Bayhan oldu.

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