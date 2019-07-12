TFF’nin yeni kurulları belli

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. PFDK Başkanı Aytaç Yüksel olurken Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam ve Recep Şencan asil üyeler oldular
İŞTE YENİ BAŞKANLAR
Murat Balcı, Tahkim Kurulu başkanı olurken Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul ve Haluk Sonsuz asil üyeler oldu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Celal Candan, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Selçuk Aygün, Etik Kurulu Başkanı Taci Bayhan oldu.
İŞTE YENİ BAŞKANLAR
Murat Balcı, Tahkim Kurulu başkanı olurken Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul ve Haluk Sonsuz asil üyeler oldu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Celal Candan, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Selçuk Aygün, Etik Kurulu Başkanı Taci Bayhan oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.