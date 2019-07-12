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Fener Rodrigues’e kavuştu

Kanarya’nın anlaştığı Rodrigues dün gece ’a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız oyuncu ardından imzayı atacak.

Fener Rodrigues’e kavuştu
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in anlaşma sağladığı Garry Rodrigues dün gece 'a geldi. 2 yıllığına kiralanacak olan yıldız oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK İZ BIRAKTI
G.Saray'da ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan 'Turbo' lakaplı artık F.Bahçe'nin başarısı için ter dökecek.



GARRY HIZLI VE BİTİRİCİ
Sol kanatta görev yapan 28 yaşındaki Yeşil Burunlu futbolcu, hızı ve bitiriciliğiyle tanındı. Rodrigues dün gelmeden önce yaptığı paylaşımda, "Hayat sürprizlerle dolu" ifadesini kullanarak F.Bahçe'yi işaret etti.

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