Eljif’te işlem tamam

Fenerbahçe ve Napoli, Eljif Elmas'ın transferinde artık son noktaya geldi... Sarı-Lacivertli yönetimin, İtalyan kulübünün 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus teklifini prensipte kabul etmesinin ardından dün önemli bir görüşme daha gerçekleşti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve önceki gün İstanbul'a gelen Eljif Elmas, Napoli kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.
ELJIF, İTALYA'YA GİDECEK
Yapılan görüşmede İtalyanlar'ın teklif ettiği bonus maddeleri masaya yatırıldı. Anlaşmanın kesin olarak sağlandığı ve transferin bugün KAP'a bildirileceği öğrenildi.
ELJIF, İTALYA'YA GİDECEK
Yapılan görüşmede İtalyanlar'ın teklif ettiği bonus maddeleri masaya yatırıldı. Anlaşmanın kesin olarak sağlandığı ve transferin bugün KAP'a bildirileceği öğrenildi.
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