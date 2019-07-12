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Eljif’te işlem tamam

ve dün ’li yetkililer ile bairr aya geldi. Görüşmede İtalyan kulübünün teklif ettiği bonuslar masaya yatırıldı. in bugün açıklanması bekleniyor

Eljif’te işlem tamam
Fenerbahçe ve Napoli, Eljif Elmas'ın inde artık son noktaya geldi... Sarı-Lacivertli yönetimin, İtalyan kulübünün 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus teklifini prensipte kabul etmesinin ardından dün önemli bir görüşme daha gerçekleşti. Sportif Direktörü Damien Comolli ve önceki gün 'a gelen Eljif Elmas, Napoli kulübünün yetkilileri ile bir araya geldi.

ELJIF, İTALYA'YA GİDECEK
Yapılan görüşmede İtalyanlar'ın teklif ettiği bonus maddeleri masaya yatırıldı. Anlaşmanın kesin olarak sağlandığı ve transferin bugün KAP'a bildirileceği öğrenildi.

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