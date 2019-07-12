Arjantin’den Beşiktaş Lioi iddiası

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'la ilgili Arjantin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Diario Panorama gazetesi, Rosario Central forması giyen sağ kanat oyuncusu Andres Lioi'nin Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı. Arjantinli gazeteci Adriano Savalli de Twitter hesabından, "Türk kulübü işi bitirdi. Kendisi, yarın takımdan ayrılacak ve satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralanacak" dedi.
- Spor
- 12.07.2019
- Gazete
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