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gerçeğini TAKVİM açıklıyor! Söz verdi 'i ikna etti...

’a imza atacak olan Florya’da Terim’le görüştü. Milli oyuncu Terim’den kendisine şans vermesini istedi. Emre'ye soğuk bakan tecrübeli hoca, genç yıldızın, "Bambaşka biri olacağım. Yeniden vitrine çıkmak istiyorum"sözü üzerine kendisine şans tanımaya karar verdi.

Söz verdi Terim'i ikna etti
'a kiralanması an meselesi olan Emre Mor ile Fatih Terim arasında perde arkasında yaşanan gerçekleri Takvim ortaya çıkardı. Florya'ya önceki gün avukatıyla birlikte gelen genç yıldızın kendisine soğuk bakan Terim'in fikrini değiştirmeyi başardı.

BENDE EMEĞİNİZ ÇOK FAZLA
Emre Mor'un kendisini ilk kez A Milli Takım'a çağıran Fatih Terim'e, "Bende emeğiniz çok fazla. Yeniden vitrine çıkmak istiyorum. Yaptığım yanlışlıklardan ders aldım" dediği öne sürüldü.



​SÖZÜNÜZDEN ÇIKMAYACAĞIM
Genç oyuncu ayrıca yeniden doğmak istediğini de vurgulayarak Terim'e, "Ne derseniz yapacağım. Sözünüzden hiç çıkmayacağım. G.Saray formasını giymeyi çok istiyorum" ifadesini kulllandı.



​SÜREKLİ GÖZALTINDA TUTULACAK
Terim'in Emre'nin bu sözlerinden çok etkilendiği ve kendisine şans tanımaya karar verdiği öğrenildi. Florya'da ev tutulacak olan Emre'nin sürekli gözaltında tutulacağı gelen bilgiler arasında.

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TAKVİM ADIM ADIM DUYURDU
Takvim 'un Galatasaray'a transfer olacağını ilk kez 4 Temmuz'da "Emre Mor'un rotası Florya" manşetiyle verdi.



Ardından 5 Temmuz ve 6 Temmuz'da haberi devam ettiren Takvim böylece genç yıldızın transferini günler önceden duyurmayı başardı.

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