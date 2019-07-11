Beşiktaş'ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu, A Milli Takım'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
A Milli Takım'da flaş ayrılık! Tayfur Havutçu istifa etti
Beşiktaş’ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu, A Milli Takım'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Havutçu, yaptığı açıklamada, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu, A Milli Takım'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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