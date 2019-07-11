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  • 11.07.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:29

A Milli Takım'da flaş ayrılık! istifa etti

’ın efsane kaptanı , A Milli Takım'daki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Havutçu, yaptığı açıklamada, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

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