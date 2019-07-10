Kıran kırana pazarlık

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan için iki İtalyan kapıda...
İKİSİ DE ÇOK ISRARCI
Uzun süredir genç yıldızla ilgilenen Lazio ve Fiorentina tekliflerini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Geçtiğimiz hafta temsilcilerini İstanbul'a gönderen iki kulüp de transfer konusunda çok ısrarcı davranıyor.
YÖNETİM KARARLI
Ancak Beşiktaş yönetimi, Dorukhan'ı 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
İKİSİ DE ÇOK ISRARCI
Uzun süredir genç yıldızla ilgilenen Lazio ve Fiorentina tekliflerini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Geçtiğimiz hafta temsilcilerini İstanbul'a gönderen iki kulüp de transfer konusunda çok ısrarcı davranıyor.
YÖNETİM KARARLI
Ancak Beşiktaş yönetimi, Dorukhan'ı 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
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