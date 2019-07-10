Bugünkü
Takvim

Kıran kırana pazarlık

’ı etmek isteyen ve Udinese tekliflerini 7 milyon ’ya çıkardı ise “10 milyon Euro’dan aşağı olmaz” diyor.

Kıran kırana pazarlık
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan için iki İtalyan kapıda...

İKİSİ DE ÇOK ISRARCI
Uzun süredir genç yıldızla ilgilenen Lazio ve Fiorentina tekliflerini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Geçtiğimiz hafta temsilcilerini İstanbul'a gönderen iki kulüp de konusunda çok ısrarcı davranıyor.

YÖNETİM KARARLI
Ancak yönetimi, 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKıran kırana pazarlık
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri