Bugünkü
Takvim

yarın geliyor

Özel işlerini halleden yıldız futbolcu ’ye iki yıllık imzayı atacak.

Garry Rodrigues yarın geliyor
kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı 'e kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle 'a gelişini ertelemişti.

YANAL ÇOK İSTEDİ
İşlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından 'na geçecek. Rodrigues, 'ın en çok istediği isimlerden biriydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGarry Rodrigues yarın geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri