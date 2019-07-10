Ezeli rakiplerine oranla transferde çok sessiz kalan Beşiktaş büyük bombayı patlatabilir... Adriano ile yolların ayrılmasının ardından sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Filipe Luis'e kanca attı. A.Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan Sambacı'nın menajeriyle temasa geçen yönetim, transferin şartlarını sordu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki Filipe Luis, 3 yıllık sözleşme ve imza parası istiyor. Eğer Beşiktaş yönetimi bu talepleri karşılayabilirse Brezilyalı yıldızı kadrosuna katacak.
CHELSEA'DE DE OYNADI
Atletico Madrid'in yanı sıra Chelsea formasını da giyen Filipe Luis, Brezilya Milli Takımı'nda da 39 maçta görev yaptı.
LA LİGA'DA TAM 351 MAÇ
Müthiş bir tecrübeye sahip olan Filipe Luis, La Liga'da tam 351 maçta forma giydi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki Filipe Luis, 3 yıllık sözleşme ve imza parası istiyor. Eğer Beşiktaş yönetimi bu talepleri karşılayabilirse Brezilyalı yıldızı kadrosuna katacak.
CHELSEA'DE DE OYNADI
Atletico Madrid'in yanı sıra Chelsea formasını da giyen Filipe Luis, Brezilya Milli Takımı'nda da 39 maçta görev yaptı.
LA LİGA'DA TAM 351 MAÇ
Müthiş bir tecrübeye sahip olan Filipe Luis, La Liga'da tam 351 maçta forma giydi.
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