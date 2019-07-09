Emre Mor Galatasaray ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından taraftarlar Emre Mor ile ilgili detayları internette sorgulatmaya başladı. Peki, Emre Mor kimdir? Emre Mor kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke'nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı'nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır.

Emre Mor sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır.