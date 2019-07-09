15 milyonluk indirim!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan 1 yıllık nikah tazeledi... Geçtiğimiz sezon 2 milyon 950 bin Euro (19 milyon lira) alan 34 yaşındaki futbolcunun 4 milyon liraya 'evet' dediği açıklandı.

HERKESE NASİP ETSİN

Selçuk İnan'ın boş sözleşmeyi imzaladığını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Allah herkese böyle kaptan nasip etsin" diye konuştu.