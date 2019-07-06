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'ya talip oldu!

, ’un Türk yıldızı için Almanlar’ın kapısını çaldı. Galatasaray, orta sahayı güçlendirmek için rotayı ’ya çevirdi... Sarı-Kırmızılılar, Yunus için Wolfsburg’a 4 milyon Euro teklif etti. ’ya alternatif olarak düşünülen gurbetçi oyuncu da Galatasaray’ın teklif-i ne olumlu yaklaştı... Pazarlıklar devam ediyor...

Yeni rota Yunus Mallı

EMRE Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde Yunus Mallı var. Sarı-Kırmızılılar, Yunus için 'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, gurbetçi oyuncunun da 'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

MENAJERLİĞİNİ AMCASI YAPIYOR
YUNUS'UN menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'den teklifler var ama Yunus, Wolfsburg'da kalmayı düşünüyor" demişti.

TERİM YUNUS'U İKNA ETTİ
ANCAK 'in Yunus ile telefonda görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu ikna ettiği ortaya çıktı. Wolfsburg'un da Yunus'u satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENER'İ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
GEÇEN sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Yunus Mallı'ya daha önce Fenerbahçe de resmi teklifte bulunmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu, Fenerbahçe'yi geri çevirmişti.

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