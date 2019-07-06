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  • 06.07.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 13:39

'de transferinde sıcak saatler... Son dakika

transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç’ten olumlu yanıt bekleniyor.

transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç'ten olumlu yanıt bekleniyor. A Spor yorumcusu ve A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programı canlı yayınına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.

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