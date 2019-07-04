TRABZONSPOR transferde hız kesmiyor... Bordo- Mavili yöneticiler kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill de girdi. Menajerlerin önerdiği 33 yaşındaki futbolcunun durumunu araştıran yönetim bu transferin maddi boyutlarını incelemeye başladı.

CHELSEA'DE uzun yıllar görev yapan ve birçok başarıya imza atan Cahill'in ismi bile taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Yönetim Chelsea'de 8 sezondur forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çıkan yıldız o yuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.