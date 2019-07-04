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Cahill'i radarına aldı

bonservisi elinde olan ’in menajeriyle görüşmelerini tam gaz sürdürüyor. hayatına ’da başlayan Cahill burada 3 yıl oynadıktan sonra önce Bolton’a oldu. 8 sezondur ’de oynuyor.

Cahill bombası

TRABZONSPOR de hız kesmiyor... Bordo- Mavili yöneticiler kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill de girdi. Menajerlerin önerdiği 33 yaşındaki cunun durumunu araştıran yönetim bu transferin maddi boyutlarını incelemeye başladı.

CHELSEA'DE uzun yıllar görev yapan ve birçok başarıya imza atan Cahill'in ismi bile taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Yönetim 'de 8 sezondur forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çıkan yıldız o yuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

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