Son dakika: MHK'nın yeni başkanı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Zekeriya Alp olurken, yardımcısı Serdar Tatlı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in başkanlığa seçilmesinin ardından kurullarda değişikliklerin olup olmayacağı merak ediliyordu. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili Sabri Çelik ve yönetiminin görevde kalıp kalmayacağı sorusunun yanıtı da belli oldu. MHK Başkanlığı için Zekeriya Alp'in göreve getirildiği ifade edildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK'de değişime gitti. Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde göreve gelen Sabri Çelik yönetimindeki MHK'nin görevine son verildiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp'in yardımcılığını ise Serdar Tatlı'nın yapacağı belirtildi.