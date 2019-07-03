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artık boşta değil

Salomon Rondon artık boşta değil
yönetimi bonservisi elinde olduğu belirtilen ile bir süredir görüşmelerde bulunuyordu. Ancak kulübü tek taraflı opsiyon hakkını kullanarak Venezuelalı forvetin sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yönetim bu gelişme sonrası transferde geri adım attı.

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