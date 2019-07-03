Salomon Rondon artık boşta değil

Fenerbahçe yönetimi bonservisi elinde olduğu belirtilen Salomon Rondon ile bir süredir görüşmelerde bulunuyordu. Ancak West Bromwich Albion kulübü tek taraflı opsiyon hakkını kullanarak Venezuelalı forvetin sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yönetim bu gelişme sonrası transferde geri adım attı.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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