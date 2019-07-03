Neymar Barça’ya geri dönüyor

Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'a yeniden Barcelona yolu gözüktü. Brezilya basınına göre Neymar'ın babası ve avukatı, Barcelona cephesinden Andre Cury ile bir görüşme gerçekleştirdi.
222 MİLYONA TRANSFER OLDU
Görüşmeden sonra her iki taraf da masadan 'büyük bir güvenle' kalktı. Neymar Ağustos 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
222 MİLYONA TRANSFER OLDU
Görüşmeden sonra her iki taraf da masadan 'büyük bir güvenle' kalktı. Neymar Ağustos 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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