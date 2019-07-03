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Barça’ya geri dönüyor

2 yıl önce ’ye olan Sambacı ’ya dönecek.

Neymar Barça’ya geri dönüyor
Brezilyalı yıldız oyuncu 'a yeniden Barcelona yolu gözüktü. basınına göre Neymar'ın babası ve avukatı, cephesinden Andre Cury ile bir görüşme gerçekleştirdi.

222 MİLYONA TRANSFER OLDU
Görüşmeden sonra her iki taraf da masadan 'büyük bir güvenle' kalktı. Neymar Ağustos 2017'de Barcelona'dan 'ye 222 milyon Euro'ya olmuştu.

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