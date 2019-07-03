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, ve için tüm şartları zorluyor

’nin önümüzdeki sezon stoperleri Danimarkalı olacak. Fenerbahçe yönetimi, ve için tüm şartları zorluyor.Teknik Direktör 'ın önümüzdeki sezon için iki yıldızı da takımda görmek istediği bildirildi.

Stoperler Viking olacak
Fenerbahçe savunmaya takviye yapmak için tüm şartlarını zorluyor. Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Huddersfield forması giyen Zanka ve Sevilla'lı için tüm şartları zorluyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon için iki yıldızı da takımda görmek istediği bildirildi.



SATMAK ZORUNDA
29 yaşındaki Zanka'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Ada temsilcisi oyuncudan para kazanmak istiyor ve bu yüzden elinden çıkarmak istiyor.



TEMASLAR HIZLANDI
eski oyuncusu Simon Kjaer için de ısrarcı. Yönetim, iki yıldız için temaslarını hızlandırdı.



SKRTEL ORTADA KALDI!
Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen ve boşta olan Martin Skrtel, diğer kulüplerle yaptığı pazarlıklarda sonuç alamadı.

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